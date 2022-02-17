Владимир Зеленский и партия «Слуга Народа» остаются лидерами президентских и партийных рейтингов.

Так, согласно свежему опросу соцгруппы «Рейтинг», Президента готовы поддержать 24,6% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. Это самый высокий результат.

Кроме того, партия «Слуга Народа» также является для украинцев лидером среди политических сил – 18,3% поддержки.

Напомним, что 15 ноября народный депутат Елена Шуляк стала главой партии «Слуга народа» вместо Александра Корниенко, который ранее стал первым вице-спикером Верховной Рады.