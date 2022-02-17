Эксперт-международник Валентин Стефанович рассмотрел вопрос о том, почему, несмотря на все разговоры о союзе между Украиной и Великобританией, никаких официальных документов на этот счёт подписано не было.

Своё мнение он высказал в программе «Мотив Подорожнего».

«Британия сейчас выстраивает пояс безопасности, куда, кроме Украины и Польши, могут войти балтийские и скандинавские страны. Для нас это позитивный фактор, хотя речь пока идёт не о военно-политическом союзе, а о чисто политическом. Нужно учитывать, что и Польша, и Великобритания – члены НАТО. Но Украина в результате союза с Великобританией получает мощную поддержку, в том числе экономическую. Эта страна после выхода из Евросоюза начала более активную внешнеполитическую игру. Это замечает и Украина – по финансированию и поставкам оружия. Но в Британии двухпалатный парламент и мощная бюрократия, там все решения нужно долго согласовывать. А для подобных международных решений нужна и подпись королевы», - поясняет Валентин Стефанович.

По его мнению, этот альянс будет оформлен юридически после улаживания всех формальностей.

«Я ожидал формирования союза, но не думал, что в него войдёт Британия. Мне представлялся балто-черноморский альянс, в который для начала войдут Украина, Польша и балтийские государства. Но если у нас появился такой мощный союзник, то это открывает хорошие перспективы», - считает Валентин Стефанович.

Как сообщает Politeka, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал ближайшее будущее Великобритании.

Также Politeka сообщала, что политолог Тарас Загородний положительно оценил предложение официального Лондона выстраивать совместную зону безопасности.