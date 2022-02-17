Фрагмент своего выступления он опубликовал на своем YouTube-канале.
По мнению Владислава Соболевского, если представители Нацкорпуса и общественных организаций и дальше будут заниматься подготовкой гражданского населения на выучках, то агрессор поймет, что украинцы не будут так просто сдавать свои территории и ему придется понести огромные потери в случае войны.
К тому же, отмечает заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, население имеет стандартные запросы и хочет получить ответы. «Здоровый человек сам себя спрашивает: «Где мое бомбоубежище? Что мне с собой брать? Как правильно реагировать на происходящее вокруг?», - рассказывает он и добавляет, что этим занимаются не находящиеся у власти партии, ветераны и общественные организации. По словам Владислава Соболевского, украинцы и сами знают ответ на свои вопросы – не паниковать и готовиться. «А Зеленский занимается только спасением себя. Население занимается самоуспокоением и, слава Богу, что это сегодня есть», - говорит он.
В то же время заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса отмечает, что власть использует сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы не потерпеть политическую неудачу и полный крах, чем обязательно обернется для нее согласие на имплементацию новых минских соглашений.
Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, что опыт участия в подготовке гражданской обороны никому не будет лишним.
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Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео масштабной военной подготовки для гражданского населения, состоявшейся в Днепре.