Фрагмент своего выступления он опубликовал на своем YouTube-канале.

По мнению Владислава Соболевского, если представители Нацкорпуса и общественных организаций и дальше будут заниматься подготовкой гражданского населения на выучках, то агрессор поймет, что украинцы не будут так просто сдавать свои территории и ему придется понести огромные потери в случае войны.

К тому же, отмечает заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса, население имеет стандартные запросы и хочет получить ответы. «Здоровый человек сам себя спрашивает: «Где мое бомбоубежище? Что мне с собой брать? Как правильно реагировать на происходящее вокруг?», - рассказывает он и добавляет, что этим занимаются не находящиеся у власти партии, ветераны и общественные организации. По словам Владислава Соболевского, украинцы и сами знают ответ на свои вопросы – не паниковать и готовиться. «А Зеленский занимается только спасением себя. Население занимается самоуспокоением и, слава Богу, что это сегодня есть», - говорит он.

В то же время заместитель руководителя Центрального штаба Нацкорпуса отмечает, что власть использует сегодняшнюю ситуацию для того, чтобы не потерпеть политическую неудачу и полный крах, чем обязательно обернется для нее согласие на имплементацию новых минских соглашений.

Как сообщала Politeka, Билецкий объяснил, что опыт участия в подготовке гражданской обороны никому не будет лишним.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса обнародовали видео масштабной военной подготовки для гражданского населения, состоявшейся в Днепре.