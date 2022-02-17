Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Как рассказывает журналистка, начальный этап законопроект уже прошел, сейчас идет подготовка ко второму чтению, нюансы практически согласовали и нужно только провести голосование за его принятие. «После второго чтения количество депутатов должно существенно уменьшиться. Минус 150 человек. Итого останется 300», - добавляет она.

С другой стороны, отмечает Виктория Панченко, количество народных депутатов уменьшится не сразу, а только со следующих выборов, если проект закона все же будет принят. В то же время она вспоминает, что такие инициативы уже появлялись в Верховной Раде, поэтому сама журналистка не слишком рассчитывает на ее реализацию, хотя сейчас все и выглядит довольно правдоподобно и серьезно.

Далее Виктория Панченко рассказывает о принципах работы новой системы, по какому механизму будут выбирать, кого из депутатов оставлять. Как она отмечает, будут проводить голосование по открытым спискам, то есть граждане будут рассматривать отдельно каждого кандидата, а не вообще партию. Сейчас, подчеркивает журналистка, выбор, кого оставлять в парламенте, остается за партиями.

Также она сообщает о намерении сохранить систему «связки» депутатов с избирателями. Вероятно, добавляет Виктория Панченко, установят подход, похожий на тот, что был в Советском Союзе. «В то время депутатами становились обычные люди, например, работники заводов. При этом они не увольнялись со своего основного места работы, а лишь иногда ездили на сессии - общие сборы», - объясняет она.

По мнению журналистки, такая система выбора депутатов положительно отразится на ситуации в государстве, поскольку люди, находясь в своей привычной среде, лучше видят действительные проблемы и ищут методы их решения. «А когда наши депутаты уверены, что продукты стоят копейки и тарифы не растут - никакой связки с жизнью в реальной Украине и людьми у них нет», - подчеркивает она. То есть, констатирует Виктория Панченко, сегодня украинские депутаты, по сути, находятся в другой, лучшей реальности, что не соответствует действительности.

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