На начало 2022 года просрочены сроки капитального ремонта и реконструкции более 10 тыс. км главных путей - из 26 тыс. км эксплуатируемых главных путей (то есть для 38,4% путей).

Такую информацию обнародовали в Центре исследований железнодорожного транспорта, пишет URM.

В ЦДЗТ отметили: в 2021 году было отремонтировано капитальным ремонтом и реконструкцией около 272 км путей-78,5 получили капремонт, а 194,3 км - реконструкцию. В то же время, в течение 2021 года километраж просроченных капремонтом и реконструкцией участков вырос на 626 км - с 9145,3 км в 2020 году, до 9772,1 в 2021 году.

Таким образом, в 2022 году предельный срок эксплуатации без проведения капитального ремонта и реконструкции получат еще более 600 км пути.

Учитывая, что УЗ в 2022 году планирует отремонтировать 650 км, даже если она полностью выполнит план, этого будет недостаточно даже для того, чтобы существенно приостановить рост количества километров с просроченным капремонтом и реконструкцией, и никоим образом не улучшат ситуацию с инфраструктурой Укрзализныци.

Ранее в Центре транспортных стратегий сообщали, что оборот грузовых вагонов на железной дороге стал худшим за последние три года, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: УЗ необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и обновить пути, иначе и новые локомотивы, и вагоны будут просто стоять под забором, ведь у них не будет холста, чтобы ездить.