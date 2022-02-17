Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев, пишет Обозреватель.



"От того, что начали бить по крупным международным компаниям, нашим компаниям, будет создание дополнительных рабочих мест? Нет, это создание проблем. И сокращение новых рабочих мест", - отметил Соболев в эфире телеканала Украина 24.



По его словам, повышение фискальной нагрузки на предпринимателей и давление на них со стороны правоохранительных органов, которые терроризируют бизнес проверками, заставляют предпринимателей и инвесторов бежать из страны, а значит, украинцы потеряют тысячи рабочих мест.



"Когда в новой налоговой реформе обложение дополнительным налогом украинского яйца, украинской говядины – это создание новых рабочих мест? Нет, это неправда», - подчеркнул Соболев.



По его мнению, украинцы должны оценивать эффективность каждого президента или премьера Украины исключительно по тому, сколько новых рабочих мест для украинцев он создал.



«Ключевой вопрос, по которому оценивается любая власть, и каждый новый президент, премьер, который приходит, должен сказать: за мою каденцию будет создан миллион рабочих мест, два миллиона рабочих мест. Оценивайте по этому любое лицо. А не по бесплатным смартфонам, дополнительным проверкам или чему-либо другому», - подчеркнул Соболев.



Ранее народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что фискальное давление власти на бизнес приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и краху экономики.



В то же время инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокирование работы "АрселорМиттал" - это позорная история, о которой будут говорить на международных встречах, в частности в Давосе.



Напомним, 4 января Офис генпрокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "Арселормиттал Кривой Рог" во исполнение решения Шевченковского суда от 30 ноября 2021 года по иску Государственной налоговой службы. В компании отметили, что судебное дело по иску ГНА касается «подхода к расчету ренты», и окружной административный суд принял 4 ноября сторону «Арселормиттал».



Позже, 1 февраля представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест в Кривом Роге из-за якобы налоговые нарушения. В ходе обысков была изъята компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.