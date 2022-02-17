Украинский политический деятель, бывший народный депутат Андрей Ильенко поразмышлял над тем, что может стать украинской национальной идеей и чем она особенна для государства.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина Tiger News.

По словам гостя программы, национальные идеи разных наций в целом похожи и особенно ничем не отличаются. Поэтому, говорит он, украинская национальная идея похожа на французскую или польскую. «Эта идея – свободная, независимая Украина для украинцев, для людей. Вот, собственно, и все», - констатирует Андрей Ильенко. При этом он добавляет, что речь идет о благосостоянии и развитии, но и это очевидные вещи.

С другой стороны, рассуждает эксперт, местные особенности есть повсюду и в Украине тоже. В частности, он подчеркивает, что украинцы всегда акцентируют внимание на свободе, ее высокой ценности, чего нельзя сказать обо всех нациях в целом. Тем не менее, отмечает Андрей Ильенко, это скорее факультативно. «А вообще у нас национальная идея та же, что у всех европейских народов», - подчеркивает он.

Поэтому гость программы советует украинцам не придумывать новые особые идеи, а в определенной степени даже быть банальными в этом вопросе. «Все эти поиски национальной идеи, на мой взгляд – от лукавого», - заключает Андрей Ильенко.

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