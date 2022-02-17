Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге на Лига, проанализировав открытые экономические данные, передает Главком.
«Важным фактором, который позволяет оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривны, которую проводит Нацбанк. Монетарная база в 2020 году (по состоянию на конец года — 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (по состоянию на конец года — 647,2 млрд грн) выросла на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года — 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году — на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне взвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году», - подчеркнул экономист.
Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних «ковидных» лет действовали и продолжают действовать различные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем там это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.
"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, которые бы способствовали именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в так называемое «Большое воровство». А в этой программе задействовано лишь до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними руководителями Украины», - подчеркнул экономист.
По его словам, значительная часть этих средств потом была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог.
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«Именно в контексте всей экономической политики нынешних властей стоит анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой — не создают стимулов для «детенизации» их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, соответственно уменьшением налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания», - подчеркнул Кушнирук.
Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в «белую», если налоговое давление неуклонно растет.
"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, которая будет предусматривать кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация различных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного от нынешних власть имущих ожидать не приходится. Поэтому никакой "детенизации» экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", - резюмировал экономист.
Ранее стало также известно, что у Гетманцева появились искренние противники даже во фракции «Слуга народа»: последней каплей, из-за которой Гетманцев начал терять поддержку сопартийцев, стала его инициатива по повышению рентной платы за газ: ее восприняли внутри фракции крайне негативно.
Тем временем Гетманцев планирует очередные новации: налогами собираются обложить частично самозанятых украинцев. В «группу риска» попали репетиторы, парикмахеры, художники, фотографы и многие другие.