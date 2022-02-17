Журналист Роман Цимбалюк прокомментировал тезисы о том, что Франция и Германия давят на Украину, а также рассказал, при каких условиях могут быть проведены выборы на оккупированных территориях.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Максима Яли.

Максим Яли и Роман Цимбалюк записывали интервью на фоне горящего Кремля, на чем участники программы сделали акцент. Гость программы прокомментировал тезисы о том, что Франция и Германия пытаются «слить» Украину или заставить ее принять невыгодные условия России.

«Если бы нас кто-то хотел «слить», то нам бы не поставляли оружие. Что касается позиции Франции и Германии, опять же, спасибо нашим российским «друзьям», которые публиковали переписку французов и немцев, по которой видно, что там переписка в части как ведут себя эти страны. Кто нас дожимает? Последнее заявление Дмитрия Козака – это куратор оккупированного Донбасса от Кремля – ни Франция, ни Германия не давят, и я в данном случае российской стороне верю», - рассказал Роман Цимбалюк.

Касательно формулы Штайнмайера эксперт заявил, что украинцев устраивает любой вариант, какой бы похожая формула ни была. По его словам, мы должны понимать процесс деоккупации украинских территорий. Он отметил, что только в случае, если на оккупированные территории возвращается украинский флаг и мы будем проводить там выборы по украинскому законодательству, только тогда мы можем разговаривать.

«Любое событие в рамках минских соглашений можно интерпретировать в любую сторону. Если кто-то говорит формула Штайнмайера или особый статус – никто не называет вещи своими именами. Россияне про особый статус говорят для оккупационных администраций. Это Украина никогда не примет ни при Зеленском, ни при любом другом президенте. Если кто-то думает что нас можно дожать – это невозможно. Все будет зависеть от позиции украинского государства», - считает Роман Цимбалюк.

Как сообщает Politeka, ранее Яли прокомментировал итоги визита Бориса Джонсона в Киев.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал первые раунды переговоров между Западом и РФ.

https://youtu.be/blFmsnQ0Fv8