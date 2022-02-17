Российские пропагандистские ресурсы анонсировали «неизбежный» возврат Украины к прямым закупкам газа у Газпрома из-за идеи украинского правительства повысить ренту на украинский газ.
Об этом сообщил эксперт Дмитрий Марунич со ссылкой на публикации прокремлевских экспертов в пропагандистском ресурсе «Украина.ру», передает "Главком".
«И в России трезво видят и понимают, что Украина сама стремится обратно прижаться к любящей груди «Газпрома». Иначе как трактовать суицидальное решение повысить ренту на собственный газ?», - прокомментировал Марунич.
Эксперт процитировал утверждение российских пропагандистов, которые после повышение Украиной ренты и соответственно падение собственной добычи предрекают либо «воровство российского газа из трубы, либо прошение к Газпрому дать газ по прямому контракту».
«Можно сколько угодно повторять мантру об "энергетической независимости", но все эти безумные эксперименты с рентой в итоге закончатся просьбами к «Газпрому» дать газ», - отметил Марунич.
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