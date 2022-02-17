Российские пропагандистские ресурсы анонсировали «неизбежный» возврат Украины к прямым закупкам газа у Газпрома из-за идеи украинского правительства повысить ренту на украинский газ.

Об этом сообщил эксперт Дмитрий Марунич со ссылкой на публикации прокремлевских экспертов в пропагандистском ресурсе «Украина.ру», передает "Главком".

«И в России трезво видят и понимают, что Украина сама стремится обратно прижаться к любящей груди «Газпрома». Иначе как трактовать суицидальное решение повысить ренту на собственный газ?», - прокомментировал Марунич.

Эксперт процитировал утверждение российских пропагандистов, которые после повышение Украиной ренты и соответственно падение собственной добычи предрекают либо «воровство российского газа из трубы, либо прошение к Газпрому дать газ по прямому контракту».

«Можно сколько угодно повторять мантру об "энергетической независимости", но все эти безумные эксперименты с рентой в итоге закончатся просьбами к «Газпрому» дать газ», - отметил Марунич.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.