Российский писатель и публицист Марк Солонин прокомментировал свою работу на американскую компанию в Украине.

Об этом он рассказал в программе Гарри Табаха «ON TARGET».

Как отмечает гость программы, он считает правильным делать что-нибудь полезное, если есть такая возможность. «Я не собираюсь сказать, что я больший католик, чем Папа Римский, или больший патриот, чем украинские граждане. Но, тем не менее, я здесь живу, мне сюда разрешили зайти в момент, когда для меня это было важно», - объясняет Марк Солонин.

Публицист рассказывает, что имеет свою программу на YouTube, русскоязычный канал, который находится в США. С этой компанией, добавляет писатель, у него договорные отношения, 20 числа ежемесячно YouTube выплачивает ему американские доллары, которые он тратит в Украине. «Это мой виртуальный дом, который находится на американской земле. Я каждый день оставляю в украинском магазине деньги, которые заработал в Америке», - объясняет гость программы. В то же время он подчеркивает, что за все эти три года здесь сама Украина ничего ему так и не выплатила.

Как историка, признается Марк Солонин, его интересует прошлое украинцев и Украины. Публицист отмечает, что занимается этим давно и в 2010 году написал статью.

Попутно писатель рассказывает историю своего товарища, чья бабушка, будучи этнической украинкой, в 1920-1930 годы была коммунисткой подпольной компартии в Румынии. Тогда, отмечает он, все четко понимали, что, если после Сигуранцы человек вышел живым, его больше никто не знал. «Ты для нас исчез, даже не приближайся, мы перейдем на другую сторону улицы. Ты мертв. И это обычная логика любой подпольной террористической организации», - объясняет Марк Солонин.

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