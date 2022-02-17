Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, в чем суть и специфика элитной, органистической и нормативно-формалистической концепции власти согласно научной литературе.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

Юрий Подорожний объясняет, что согласно нормативно-формалистической концепции содержание и источник власти это система правовых норм. При этом он отмечает, что иногда эту концепцию называют еще легитимистской. «Она исходит из того, что закон выступает и как правовой, и как моральный фактор, обладающий юридической силой. Глубокие исторические корни этого обстоятельства породили легитимизм как политическую концепцию, главная идея которой заключается в абсолютизации правовых норм власти», -рассказывает эксперт.

Как он отмечает, это изучение появилось как политическая доктрина еще в IX – III вв. до нашей эры, когда существовала абсолютная монархия и государственная власть действовала довольно деспотично, а управление было бюрократизированным. Сегодня же в демократических странах, добавляет Юрий Подорожний, основой легитимизма является превознесение закона как основной регулирующей нормы.

Далее политтехнолог рассказывает об органистической концепции власти, в содержание которой входят разные версии солидаризма, структурализма и функционализма, они и определяют ее общественные функции, игнорирующие совсем ее классовый характер или только уменьшающие. «Например, по структурно-функционалистской теории, власть – это особый вид отношений между управляющими и подчиненными», - отмечает эксперт.

Возникновение же элитной теории власти, объясняет Юрий Подорожний, базируется на самом существовании этого слоя, который руководит остальными людьми неэлитного состояния и социальными процессами. Согласно этой концепции, подчеркивает он, носители власти – исключительные, а сама элита – явление сугубо политическое и не зависит от влияния. К тому же, добавляет политтехнолог, здесь исторический процесс представляет собой совокупность циклов смены господствующей элиты. «Эта концепция считает идею народного суверенитета утопическим мифом, утверждает, что социальное неравенство – основа жизни. Стержнем теории элит является абсолютизация отношений властвования одних и покорения других. Власть возникает как имманентное свойство постоянно существующей в обществе элиты», - объясняет эксперт.

В общем же, говорит Юрий Подорожний, в научной литературе сегодня есть множество определений власти, их можно насчитать более 300. По его мнению, все это указывает на то, что тема все еще не изучена и нуждается в творческих поисках.

Как сообщала Politeka, Подорожний рассказал о субъективно-психологической концепции власти.

Также Politeka писала о том, что Подорожний объяснил, каковы главные задачи в работе участников социальной политики государства.