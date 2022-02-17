Кандидат юридических наук Геннадий Дубов рассказал о том, что могло бы изменить в жизни Украины и её граждан введение военного положения, вероятность которого сейчас рассматривается.

Свой комментарий он дал в программе Андрея Вигиринского «Легист».

«Речь идёт не о том, кто на нас нападёт, а об особом правовом режиме, которым и является военное положение. Фактически война идёт уже давно, но сейчас предполагается оформить это юридически. Военное положение – это, в частности, возможность введения военных администраций, наделение военных полномочиями, в том числе и для регулирования жизни гражданского населения. К тому же оно предполагает ограничение ряда прав и свобод человека. Возможны и комендантский час, и трудовая повинность, и принудительная реквизиция отдельных видов имущества», - рассказывает Геннадий Дубов.

Но, по словам юриста, ряд этих положений и так уже действует в Украине ещё с 2014 года.

«Военно-гражданские администрации на прифронтовых территориях существуют уже давно. А краткосрочное военное положение на ограниченной территории уже было. Но там причины были не столько военные или юридические, сколько политические. А в наше время введение бессрочного военного положения может решить проблему выполнения Минских соглашений», - полагает Геннадий Дубов.

Как сообщает Politeka, ранее вероятность введения военного положения прокомментировал министр обороны Алексей Резников.

Также Politeka сообщала о возможной реквизиции автомобилей для военных нужд.