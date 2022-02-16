Политтехнолог Михаил Чаплыга поделился своими соображениями по поводу того, может ли Украина в принципе не исполнять Минские соглашения и какие проблемы связаны с этим.

Его комментарий был дан в программе «Чаплыга отвечает».

«У власти нет возможности не исполнять Минские соглашения. Она вынуждена идти по этому пути. Являются ли эти соглашения актом о капитуляции? Я считаю, что да. Не знаю, подписал ли бы их какой-то другой президент на месте Порошенко в тогдашних условиях. Но что случилось, то случилось, и Порошенко знал, на что он идёт. Но Минские соглашения являются разрушением не государства, а постмайданной идеологии. Ведь Порошенко пришёл к власти, подавив Майдан – и он же подписал этот акт о капитуляции. Его осуществление означает деконструкцию всей постмайданой идеологии. По сути, Украина возвращается в 2013 год», - полагает Михаил Чаплыга.

По его словам, это порождает вопрос, ради чего боролись и погибали люди.

«Порошенко, отрицая Ленина и Сталина, по сути, привёл нас именно к ним. К той самой статье об измене Родине, которая фактически означает измену партии. После распада СССР Родина и партия стали считаться разными вещами, но Порошенко заявил, что он сам – и то, и другое. Если ты не согласен с постмайданной идеологией – значит, ты изменник», - говорит Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал вероятность выборов с использованием мобильного приложения «Дия».

Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, у Украины в своё время не было иного выхода, кроме как подписать Минские соглашения.