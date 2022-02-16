Из-за недостатка верификаторов, аккредитованных государством, украинские предприятия не могут вовремя отчитаться о выбросах парниковых газов по новому закону, что может привести к нарушениям Украине евроинтеграционных обязательств.

Об этом говорится в заявлении Профессиональной ассоциации экологов Украины.

Экологи напомнили: 1 января 2021 г. вступил в действие Закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (далее – Закон), в соответствии с которым промышленные предприятия до 31 марта 2022 года должны подать в Миндовколь отчеты о выбросах парниковых газов. Эти отчеты должны быть подтверждены верификаторами, аккредитованными в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

«Согласно процедуре, операторы установок должны начать процесс отбора верификатора в июле 2021 г., а в сентябре должны были начаться верифікаційні мероприятия. Однако за год, а именно до ноября 2021 года, в реестре аккредитованных органов по оценке соответствия не было ни одного аккредитованного верификатора. А к началу февраля 2022 г. есть всего один. На сегодняшний день аккредитовано 3 юридических лица-для более, ниш 1000 установок (верификаций)", - отметили в ПАЭУ.

Таким образом, ни достаточного количества аккредитованных верификаторов, ни оставшегося времени недостаточно для того, чтобы промышленные предприятия, добросовестно выполняя требования закона, смогли надлежащим образом отчитываться о своих выбросах ПГ.

«Мы должны найти выход и не дать потерять первый отчетный год, который является крайне важным для дальнейшего внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ), справедливая модель которой нуждается верифицированных данных о выбросах парниковых газов уже за первый отчетный 2021 год, потому что это евроинтеграционными обязательствам Украины», - подчеркнули в ПАЕУ.

Экологи призвали провести расширенное заседание совместно со всеми органами украинской власти, которые ответственны за внедрение новых норм - Комитета промышленной экологии и инноваций ПАЕУ, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Минэкономики, НААУ и операторов установок.

Напомним, с 1 января 2021 года был введен в действие Закон Украины № 377-IX «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». Он проводит гармонизацию законодательства Украины со стандартами права ЕС (обязательства Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом), вводятся положения Директив № 2003/87/ЕС и № 2004/101/ЕС. а также выполняются требования Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата и Парижского соглашения.