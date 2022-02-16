Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который любил всех учить, как правильно защищать родину, сбежал из страны в числе первых еще 10 февраля.

Об этом в Facebook сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

«Пока журналисты считали, сколько олигархов и «оппозиционеров» сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо «испарились» из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз. Один из них – бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба», - пишет эксперт.

Давая характеристику Бурбе, политолог напоминает, что именно он «любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему».

По мнению эксперта, Бурба, как и полагается профессиональному разведчику, тщательно спланировал операцию собственного отхода, активно присутствуя в информационном поле накануне бегства.

«Сам Василий Васильевич «подготовился» хорошо. Походив по эфирам и раздав пачки интервью, он 10 февраля вылетел за границу. И до сих пор находится там. Это все, что нужно знать о бравом разведчике - бесстрашном правдорубе Бурбе, и его настоящих приоритетах», - подытожил Быков.