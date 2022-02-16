Крупнейшая металлургическая компания страны Метинвест повысит заработную плату работникам на украинских предприятиях на 10%. Оклады вырастут уже с 1 марта этого года, но только у производственного персонала: как сообщили в Группе, повышение зарплат для руководителей и управленческого персонала предприятий пока не планируется.

Об этом сообщает Обозреватель.

«Мы делаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь. Мне бы хотелось сказать всем сотрудникам огромное спасибо за труд, за ответственность, а самое главное — за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране», - заявил акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов.

«Метинвест высоко ценит вклад своих сотрудников в общий результат компании и намерен и далее оставаться лидером по уровню мотивации персонала. В этом году мы приняли решение повысить зарплаты раньше обычного – уже с 1 марта», - заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Также с 1 апреля, по итогам ежегодной оценки, будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

«Повышать социальные гарантии рабочих – традиционная практика нашей компании. Метинвест удерживает и привлекает новых сотрудников с помощью разных систем мотиваций, среди которых – уровень заработной платы, который превышает и среднеукраинский, и отраслевой», - сообщил акционер Группы Метинвест Вадим Новинский.

При этом, по данным Государственной службы статистики, сотрудники Группы Метинвест являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины: зарплаты здесь на 5-8% выше, чем у компаний-конкурентов. По состоянию на февраль 2022 года, средняя зарплата на украинских предприятиях Метинвеста составляет 22 000 грн.

Напомним, в прошлом году группа Метинвест увеличила заработные платы производственному и административному персоналу на украинских предприятиях сразу на 25%. Основными акционерами Метинвеста являются группа SCM (71,24%) Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» (23,76%) Вадима Новинского.