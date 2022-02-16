Принятие законопроекта об увеличении ренты на добычу газа приведет к росту тарифов для населения и увеличит зависимость Украины от газа из России.

Об этом заявила депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина24", передает РБК-Украина.

«То, что делают сегодняшние власти, они предлагают увеличивать эту зависимость от российской добычи газа, вопреки всем заявлениям, о которых они говорят таким образом. Она умалчивает о том, что есть безусловная, прямая, непосредственная корреляция между увеличением этого дополнительного налога и ценами, которые будут вынуждены платить украинцы за добытый внутренний украинский газ», - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что предыдущий парламент наоборот устанавливал низкие рентные ставки для стимулирования добычи газа и снижения зависимости от России.

Она считает, что принятием законопроекта об увеличении ренты на добычу газа правительство хочет спасти НАК «Нафтогаз Украины», которая снова стала «бюджетной дырой».

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.