Депутат Киевсовета Георгий Зантарая отреагировал на пожар в Киевской гимназии восточных языков №1 и призвал в кратчайшие сроки начать восстановление здания.

Об этом со ссылкой на его страницу в Facebook сообщило издание «Крещатик».

Как известно, 14 февраля в Киевской гимназии восточных языков №1 произошел пожар. Работникам ГСЧС удалось усмирить огонь, однако он фактически уничтожил корпуса старшей и средней школы.

«На фоне трагедии стали известны очень нелестные факты. Столичная власть игнорировала просьбу директора гимназии капитально отремонтировать здание, построенное еще в 1936 году! Это одна из старейших школ столицы. Почти 90 лет – и никакого капитального ремонта», - написал Георгий Зантарая.

По словам депутата, сейчас 1200 гимназистов вынуждены были перейти на дистанционное обучение, а со следующей недели администрация гимназии договорилась о размещении учащихся для обучения офлайн в соседних учебных заведениях.

«Наша задача сейчас как депутатов Киевского городского совета – объединиться, независимо от цвета, который мы представляем, несмотря на внутренние междоусобия. Мы должны начать восстановление здания гимназии в кратчайшие сроки! Девиз гимназии: «Мы №1 всегда и во всем!», так что давайте и мы проявим свое лидерство и готовность к целенаправленным действиям», - добавил Георгий Зантарая.

В сообщении говорится, что Киевская гимназия восточных языков – это единственное лингвистическое учреждение, где углубленно изучают восточные языки, начиная с 1-го класса, поэтому Георгий Зантарая добавил, что восстановление гимназии должно стартовать как можно быстрее.

Напомним, ранее Politekaсообщала, что Георгий Зантарая заявил, что на рассмотрение Киеврады снова будет вынесен вопрос о возобновлении районных советов в Киеве.