Об этом со ссылкой на его страницу в Facebook сообщило издание «Крещатик».
Как известно, 14 февраля в Киевской гимназии восточных языков №1 произошел пожар. Работникам ГСЧС удалось усмирить огонь, однако он фактически уничтожил корпуса старшей и средней школы.
«На фоне трагедии стали известны очень нелестные факты. Столичная власть игнорировала просьбу директора гимназии капитально отремонтировать здание, построенное еще в 1936 году! Это одна из старейших школ столицы. Почти 90 лет – и никакого капитального ремонта», - написал Георгий Зантарая.
По словам депутата, сейчас 1200 гимназистов вынуждены были перейти на дистанционное обучение, а со следующей недели администрация гимназии договорилась о размещении учащихся для обучения офлайн в соседних учебных заведениях.
«Наша задача сейчас как депутатов Киевского городского совета – объединиться, независимо от цвета, который мы представляем, несмотря на внутренние междоусобия. Мы должны начать восстановление здания гимназии в кратчайшие сроки! Девиз гимназии: «Мы №1 всегда и во всем!», так что давайте и мы проявим свое лидерство и готовность к целенаправленным действиям», - добавил Георгий Зантарая.
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В сообщении говорится, что Киевская гимназия восточных языков – это единственное лингвистическое учреждение, где углубленно изучают восточные языки, начиная с 1-го класса, поэтому Георгий Зантарая добавил, что восстановление гимназии должно стартовать как можно быстрее.
Напомним, ранее Politekaсообщала, что Георгий Зантарая заявил, что на рассмотрение Киеврады снова будет вынесен вопрос о возобновлении районных советов в Киеве.