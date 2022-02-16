Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий объяснил в эфире телеканала «АпострофTV», что каждому человеку даже в его повседневной жизни понадобится опыт, который он может получить на военной подготовки гражданской обороны.

Фрагмент своего выступления он опубликовал в своем Telegram.

По словам Андрея Билецкого, знания, которые граждане получают на выучках, пригодятся им в принципе в жизни. «Представьте, что просто произошло природное бедствие, и тогда этот человек будет понимать, как остановить кровотечение и оказать первую помощь. Войны не каждый день, а аварии бывают каждый день», - объясняет он.

То есть, подчеркивает лидер Нацкорпуса, во время обучения украинцы учатся именно гражданской обороне, а также обращению со взрывными устройствами и приобретают тактические навыки. «Большинство дисциплин, которые мы преподаем, – это не для военных людей, а большинство дисциплин даже не имеют прямого отношения к реальному оружию», - подчеркивает он.

Тем не менее, отмечает Андрей Билецкий, надежды на повстанческое сопротивление в случае развертывания широкомасштабной войны не меньше, чем на ВСУ. По его словам, в больших городах на занятия по тактической медицине и обращению с оружием приходит по 300-700 человек. В целом же, рассказывает лидер Нацкорпуса, в военных подготовках участвуют уже не тысячи украинцев, а даже десяток тысяч.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса обнародовали видео масштабной военной подготовки для гражданского населения, состоявшегося в Днепре.

Также Politeka писала, что Билецкий рассказал, как государство должно было подготовиться к возможному наступлению.