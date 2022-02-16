Политолог Тарас Загородний поразмышлял над тем, к чему приведет признание со стороны РФ отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины самостоятельными странами.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на сервисе YouTube.

По словам Тараса Загороднего, Украине даже выгодно признание ОРДЛО со стороны РФ. «Это значит, что Путин всё-таки отказался от идеи полномасштабного наступления на нашу страну – впрочем, его вероятность и так была невысокой», - объясняет он. В то же время политолог убежден, что РФ должна показать, что она сделала, чтобы защитить там русскоязычное население.

Как отмечает эксперт, ранее все считали, что признание «народных республик» со стороны РФ может состояться по абхазскому сценарию. То есть, объясняет он, речь идет сначала о признании, далее о подписании договора по защите, а затем – об официальном вводе войск на территорию. Тем не менее, подчеркивает Тарас Загородний, в таком случае РФ не придется никого и вводить, поскольку ее войска уже там.

В целом же, считает он, ставки в игре вокруг Украины поднялись уже настолько, что просто так РФ выйти из нее не удастся. Поэтому, утверждает эксперт, придется либо что-нибудь сделать, либо драться. «Впрочем, и в деле с ОРДЛО ещё ничего не подписано, и Путин снова начинает вилять. По закону у него еще есть 30 дней для рассмотрения этой инициативы, и он начинает шантаж, думая, что сильно напугает Украину», - объясняет Тарас Загородний.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что нынешний кризис показал Украине, кто ей друг на самом деле, а кто только на словах.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, как Украине следует вести себя на международной арене.