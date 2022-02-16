Журналистка Виктория Панченко прокомментировала новые налоговые проверки, которые идут в Украине, например, мониторинг доходов населения от их независимой профессиональной деятельности.

Об этом она рассказала в новом блоге на канале «Знай 24».

Как рассказывает журналистка, недавно многие СМИ сообщили о новых проверках, которые должны начаться в этом году. «Согласно этой информации, налоговики собираются пристально мониторить доходы, полученные от независимой профессиональной деятельности», - говорит она.

В частности, объясняет Виктория Панченко, речь идет о людях, которые устроены неофициально и работают дома. «Под проверки могут попасть доходы парикмахеров, мастеров маникюра, работающих на дому, ремонтников, нянь и других», - рассказывает она. То есть, говорит журналистка, речь идет об отсутствии официального оформления в штат.

Кроме того, добавляет она, под эти проверки попадут люди, которые деньги получают из-за границы. «Официальный привет нашим заробитчанам от фискалов», - подчеркивает Виктория Панченко.

Также журналистка отмечает, что речь идет и о сдаче жилья в аренду, людях, которые имеют инвестиции или продают продукцию животноводства на сумму от 50 минимальных зарплат. По ее словам, даже из-за дорогих подарков можно попасть под эти проверки. «В общем список огромный. И якобы если налоговики найдут «лишнее», то придется заплатить – за недвижимость, авто, права интеллектуальной собственности 5%, за доход с других активов 10%», - сообщает Виктория Панченко.

Тем не менее, говорит она, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отрицал эту информацию и заявил, что это фейк. По словам журналистки, налоги на многие из вышеупомянутых доходов и так существуют, по сути, но налоговая контролирует это не слишком хорошо.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала, что изменится в структуре органов, занимающихся социальными выплатами.

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