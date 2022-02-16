Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил адвокат Андрей Портнов, пишет "112 Украина".

"Человеку нужно обеспечить право на защиту, вдруг он не виноват. А что происходит, когда санкции вводят украинские власти, например, в отношении телеканалов, Страны.ua, в отношении так называемых контрабандистов? Кто их назначил контрабандистами? Террористов - ни по кому из них нет приговора суда о причастности к терроризму. Получается, что они не знают в чем они подозреваются, они не знают, что они вообще в чем-то виноваты. Но они читают себя в списке в некую пятницу по результатам заседания, так называемого Совета безопасности, именно так называемого, потому, что это пародия на государственный орган. После этого наказание вводится указом и человек наказан. Он наказан репутационно - все считают, что если он под санкциями, значит он какой-то преступник. Он наказан, у него банковские счета заморожены, ему запрещено пользоваться имуществом, как это недавно произошло с телеканалом "Наш", - отметил Портнов.

При этом он подчеркнул, что в суде такое решение оспорить невозможно.

"А в суде нельзя оспорить, потому что суд в данном случае контролируется ответчиком по делу. Он не сертифицирует судей, не сертифицирует адвокатам допусков и не сертифицирует зал судебных заседаний для рассмотрения дел, которые имеют гриф "цілком таємно". Но, на самом деле, там же в документах нет никакой тайны, потому что там просто сфальсифицированная информация. Они ее подают, а показать ее не могут, потому что она тайная, секретная. А рассмотреть ее нельзя, потому что у вас же в Верховном суде нет зала секретного. А не каждый адвокат может вас защитить, потому что у него допуска нет. А допуск кто выдает? Тот, кто эти действия все совершил. Поэтому я называю это пародией на судебную реформу", - заявил Портнов.

"Санкции в отношении телеканала "Наш", "Страны.ua", в отношении 112-го, ZiKа, NewsOne … являются абсолютно противоправными и незаконными. Рано или поздно, несмотря на все манипуляции с допуском к режиму секретности судей ВС, они этот вопрос рассмотрят. Будет же судебное решение опубликованное и я не знаю, что напишут для того, чтобы эти санкции оставить в силе, что могут написать судьи ВС", - резюмировал Андрей Портнов.

Напомним, телеканалы UkrLive и Перший Незалежный, ранее незаконно закрыты киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.