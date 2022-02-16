Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал о субъективно-психологической, индивидуалистически-социологической и марксистской теории власти и объяснил, чем они характеризуются.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

По словам Юрия Подорожнего, в настоящее время существует более 300 определений власти, что является свидетельством как творческих изысканий, так и недостаточной изученности проблемы. Среди основных концепций власти он определил, в частности, субъективно психологическую. Он объяснил, что она объясняет власть как врожденное инстинктивное влечение человека к власти, господство вплоть до агрессии.

«Среди доктрин – бихевиористская теория власти. Она ориентирует на исследование индивидуального поведения людей в сфере властных отношений, а стремление к власти провозглашает доминирующей чертой человеческого поведения и сознания. Власть истолковывает и как цель, и как средство. Согласно взглядам американского политолога Гарольда. Лассуэла, любое влияние на политику приравнивается к стремлению к власти. В политике все есть власть, а любая власть является политикой», - рассказал Юрий Подорожний.

Он добавил, что к субъективно-психологическому направлению примыкает инструментальный подход к пониманию власти – сведение ее к использованию определенных средств, в частности насилия и принуждения. Юрий Подорожний отметил, что одной из распространенных концепций власти также индивидуалистически-социологическая и марксистская. По его словам, сторонники первой рассматривают власть как игру интересов – личных противоречий между свободой одних и ее ограничениями по отношению к другим, и эту игру обеспечивают соглашения, переговоры.

«Марксистская концепция власти. Основываясь прежде всего на экономических интересах, определяющих содержание и форму реализации классовых интересов, она истолковывает политическую власть как господство определенного класса. По Марксу, тот класс, который владеет средствами производства, а значит, и большей частью национального богатства, диктует свою волю в обществе. В его руках государственная власть, защищающая его же интересы», - рассказал Юрий Подорожний.

Как сообщала Politeka, Подорожний объяснил, что в политическом смысле экономическая политика – это деятельность политических субъектов.

Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал о моделях социальной политики государств.