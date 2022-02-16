Об этом они рассказали в Telegram.

В сообщении подчеркивается, что сегодня политическая ситуация в Украине и на ее границах нестабильная и напряженная, поэтому снижать темп подготовки населения нельзя, ведь люди должны знать, как в случае широкомасштабной войны с РФ выжить в боевых действиях. «Каждый гражданин должен уметь и знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как защитить свои дома от врага», - подчеркивают представители Нацкорпуса.

Они убеждены, что только при достойном уровне военной подготовки украинцы смогут защитить свое государство и отстоять его. «В минувшее воскресенье большая оборонная тренировка для гражданского населения состоялась в городе Днепр», - сообщено в публикации. Здесь же добавляется, что в этой выучке приняло участие более 300 днепрян, а само мероприятие прошло в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!» по инициативе Общественного штаба обороны и Нацкорпуса.

Представители Нацкорпуса рассказывают, что во время подготовки профессиональные инструкторы помогали украинцам получить стрелковые навыки, а также навыки оказания к медицинской помощи, тактики ведения боя и минно-саперного дела.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, как государство должно было подготовиться к возможному наступлению.

Также Politeka писала о том, что 13 февраля по инициативе Нацкорпуса в разных городах Украины прошли военные выучки.