Журналистка Катерина Котенкова рассказала, что закон о домохозяйствах может стать для власти возможностью контролировать все расходы и доходы украинцев.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова заявила, что законопроект о домохозяйствах может сделать украинские семьи объектами налогообложения. Кроме того, по ее мнению, таким образом власти пытаются заставить украинцев подавать налоговые декларации

«Но самое интересное – это государственный учет доходов семьи, вот, что их больше всего интересует. А будут учитываться, как прописано в проекте, все денежные поступления, вплоть до заработка от продажи картошки с огорода. При этом будут и какие-то затраты, которые позволят рассчитывать на налоговую скидку. Скорее всего, расходы на обучение, лечение», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка отметила, что также появилось понятие пре-декларирования. По ее словам, домохозяйства должны за месяц до подачи декларации предоставить так называемую пре-декларацию с указанием всех видов доходов и уплаченных налогов. Катерина Котенкова рассказала, что в пояснительной записке указано, что новая модель встраивается в существующую налоговую систему.

«То есть по месту работы с каждого члена семьи будут по-прежнему вычитать налоги, но плюс к этому раз в год придется заполнять еще и общую декларацию на семью. И в ней уже просят указать не только официальную зарплату, но и все доходы и расходы. Требование указывать все виды доходов означает лишь одно – государство намерено провести дополнительную верификацию получателей бюджетных выплат», - говорит Катерина Котенкова.

По ее словам, государство попытается начать внедрять и непрямые методы контроля доходов и расходов. Журналистка отметила, что в декларации нужно указать не только все доходы, но и расходы, а также пассивный доход, подарки и прочее, из которых можно оценить активы семьи, и в итоге всех можно будет поставить на счетчик.

«В общем, щемят людей со всех сторон. Мозгов не хватает как наполнить бюджет, вот и принимают все что приходит в их головы. Этот закон больше напоминает бред сумасшедшего, который даже теоретически выполнять будет невозможно», - заявила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает резкое повышение налогов на квартиры.

Также Politeka писала о том, что Котенкова предупредила о наибольшем подорожании продукции в этом году.