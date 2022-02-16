Министр экономики Юлия Свириденко и Агентство по аккредитации, которое ей подчиняется, тормозят с регистрацией верификаторов, из-за чего украинские предприятия вынуждены нарушать законы и европейские договоренности.



По закону, который был принят в прошлом году, предприятия должны по-новому отчитываться за выбросы парниковых газов. Теперь они должны предоставлять данные компаниям-верификаторам, которые, в свою очередь, должны проверять и подтверждать честность этих данных.



Однако законодательная схема дала сбой: за год Агентство по аккредитации подтвердило документы только трех верификаторов из необходимых более тысячи. В связи с этим украинские предприятия, по сути, вынужденно нарушают закон, а Украина – европейские обязательства.



Участники рынка связывают медлительность Свириденко с коррупционными схемами – ведь тот, кого в итоге аккредитует ведомство, получат возможность влиять на работу тысячи украинских предприятий.