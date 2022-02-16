Группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского инвестирует 1 млрд долларов в строительство нового производства на металлургических предприятиях города Мариуполь.
Как пишет "РБК-Украина", об этом сообщил мажоритарный акционер компании Ринат Ахметов во время визита в прифронтовой город.
«Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания «Метинвест» будет инвестировать $1 млрд в новое производство», – сказал он.
«Мы построим новый университет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей», – добавил Ринат Ахметов.
Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков сообщил, что принято решение в этом году ранее, чем обычно, повысит зарплату по холдингу – с 1 марта, в среднем на 10%.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа SCM (71,24%) Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» (23,76%) Вадима Новинского.
«Метинвест» построит новое металлургическое производство в Мариуполе за 1 млрд долларов – Ахметов
Группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского инвестирует 1 млрд долларов в строительство нового производства на металлургических предприятиях города Мариуполь.