Сегодня в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение дела по лицам, якобы планировавшим в Украине массовые беспорядки, о задержании которых 30 января отчитались в МВД.

Как сообщают "Ураїнськи новини", в то же время под зданием суда состоялся митинг, в котором приняли участие более двух тысяч человек, среди которых было много ветеранов АТО, которые пришли поддержать бывшего ветерана АТО Юрия Голубана.

Участники акции протеста принесли с собой плакаты с надписями "Молчание нас убивает", "Нет произволу узурпаторской власти" и "Свободу Голубану".

Многочисленная акция под окнами суда привела в тому, что заседание перенесли на 24 февраля под предлогом того, что в суд не поступили материалы дела.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что Министерство внутренних дел не предоставило доказательств связи лиц, якобы планировавших в Украине массовые беспорядки, с внешними силами. Так, по словам Дмитрия Марунича в день ареста Голубана состоялся допрос экс-президента Порошенко следователями Госбюро расследований.

"В ожидании сенсаций и скандалов около ГБР собрались журналисты, присутствует полиция. А вот сторонников Порошенко, которые организовывали многочисленные акции протеста, как при предыдущих допросах, нету. Кто знает, может не пришли потому, что именно людей Порошенко, которые готовили митинг, и "повязала" полиция. А чтобы история не выглядела, как преследование оппозиции, и наворотили очередную историю с очередным заговором", — отметил эксперт.