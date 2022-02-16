Журналистка Виктория Панченко рассказала, в чем состоит суть подписанного президентом указа о переходе на профессиональную армию, и будет ли отменен обязательный призыв для украинцев.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко напомнила, что президент подписал указ о переходе на профессиональную армию. По ее мнению, это правильное решение, так как в армии должны служить люди, которые этого хотят, а не те, кого заставило государство. Журналистка рассказала, в чем суть подписанного указа, в частности, в нем есть строки о том, что денежное обеспечение для военных будет повышено.

«Следующий пункт. Разработка концепции постепенного перехода к формированию Вооруженных Сил Украины на профессиональной основе. Постепенный переход! Это важно. Начнём с того, что эта концепция была разработана ещё во времена, когда Тимошенко была премьер-министром Украины. Сейчас появился лишь очередной документ, а что по факту? С какой скоростью Украина будет продвигаться к этому переходу - совершенно непонятно», - говорит Виктория Панченко.

Также, отметила журналистка, указ предусматривает увеличение срока действия контрактов. По ее словам, этот пункт интересен, потому что люди, подписывающие контракт, сами определяют срок его действия. Кроме того, рассказала Виктория Панченко, речь идёт об ускорении разработки и внесении на рассмотрение Кабинета Министров Украины проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей. По ее словам, для этого предусмотрено введение специальной накопительной программы для получения военными собственного жилья.

«Ещё один пункт: поэтапное увеличение численности Вооружённых сил Украины до 100 тысяч в период с 2022 по 2025 год. Естественно, если людям обеспечат достойные условия работы, многие сами будут рады идти служить. За всем этим следует один единственный вывод: наш президент, как и раньше, устраивает отличные выступления. Но по факту, пока всё, что связано со службой в армии остаётся неизменным: призыв не отменяется, условия всё те же», - заявила Виктория Панченко.

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