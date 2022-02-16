В ближайшем будущем в Украине появятся новые светофоры. Как пишет hyser, об этом сообщает "ГосгорНИИ".
За последние несколько лет украинское правительство приложило много усилий, чтобы сделать дороги более безопасными для всех участников движения. В скором времени положительные изменения ожидают и украинских велосипедистов.
Сообщается, что в скором времени на украинских дорогах появятся светофоры для велосипедистов. Эти сигнальные устройства уже появились в обновлённой редакции Госстандарта по светофорами.
Предполагается, что новые светофоры появятся на оживленных перекрестках, на которых находятся велодорожки. Зеленый сигнал для велосипедистов будет загораться чуть раньше, чем для машин, которые движутся в том же направлении.
Таким образом велосипедисты смогут быстрее доходить до середины перекрестка, благодаря чему поворачивающие автомобилисты смогут их отчетливо видеть, чтобы безопасно пропустить.
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Кроме того, в стандартах обозначено, что если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор устанавливаться не будет, и велосипедистам придется спешиваться и перевозить свой транспорт через дорогу вместе с пешеходами.