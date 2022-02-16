Новые светофоры по задумке правительства призваны сделать украинские дороги более безопасными для автомобилистов.

В ближайшем будущем в Украине появятся новые светофоры. Как пишет hyser, об этом сообщает "ГосгорНИИ".

За последние несколько лет украинское правительство приложило много усилий, чтобы сделать дороги более безопасными для всех участников движения. В скором времени положительные изменения ожидают и украинских велосипедистов.

Сообщается, что в скором времени на украинских дорогах появятся светофоры для велосипедистов. Эти сигнальные устройства уже появились в обновлённой редакции Госстандарта по светофорами.

Предполагается, что новые светофоры появятся на оживленных перекрестках, на которых находятся велодорожки. Зеленый сигнал для велосипедистов будет загораться чуть раньше, чем для машин, которые движутся в том же направлении.

Таким образом велосипедисты смогут быстрее доходить до середины перекрестка, благодаря чему поворачивающие автомобилисты смогут их отчетливо видеть, чтобы безопасно пропустить.

Кроме того, в стандартах обозначено, что если велодорожка примыкает к пешеходному переходу, то отдельный светофор устанавливаться не будет, и велосипедистам придется спешиваться и перевозить свой транспорт через дорогу вместе с пешеходами.