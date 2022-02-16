Соответствующее заявление появилось на официальной странице Госэкоинспекции в Facebook.
Приводим слова обращения без комментариев.
Перед украинским народом встают серьезные вызовы. От нашей с вами сплоченности будут зависеть прочность и суверенитет Украины. Только вместе мы сможем выстоять, победить и стать достойным примером для следующих поколений в отстаивании своего права на свободу, независимость и мир!
В этот важнейший для каждого украинца день, Госэкоинспекция одним большим коллективом присоединяется к общегосударственному празднику консолидации украинского народа!
Мы едины!
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Россия привела в движение свои войска: что сейчас происходит на границе Украины
Дочь обнаружила тело матери, которую искали в Киеве с 2016-го года: "В ящике, залитом бетоном..."
"Идиотка": жена Остапчука показала, чем обернулся ее отдых на Мальдивах без мужа
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."