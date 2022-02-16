Сотрудники Госэкоинспекции из разных уголков Украины 16 февраля 2022 года отметили День единения, поддержав украинцев.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице Госэкоинспекции в Facebook.

Приводим слова обращения без комментариев.

Перед украинским народом встают серьезные вызовы. От нашей с вами сплоченности будут зависеть прочность и суверенитет Украины. Только вместе мы сможем выстоять, победить и стать достойным примером для следующих поколений в отстаивании своего права на свободу, независимость и мир!

В этот важнейший для каждого украинца день, Госэкоинспекция одним большим коллективом присоединяется к общегосударственному празднику консолидации украинского народа!

Мы едины!