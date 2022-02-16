Астролог Влад Росс рассказал, каким будет февраль и какой день лучше выбрать для бракосочетания.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Февраль будет теплым и нам хватит газа до конца отопительного сезона. И даже если будут по полной работать электростанции, нам хватит электроэнергии, чтобы с удачей дойти до конца отопительного сезона. В феврале скорее всего морозов не будет вообще, разве что по ночам. И как говорила российская пропаганда об ужасных морозах в Украине в образе Скабеевой, но они нас не ожидают. С точки зрения звезд, февраль будет очень благостным, потому что все ретроградности планет закончились», - рассказал Влад Росс.

Астролог сказал, что ретроградность Венеры закончилась в конце января, а Меркурий заканчивал свою ретроградность с 4 по 5 февраля. После 7 февраля, считает он, лучшее время для открытия бизнеса, ФОПов и каких-то масштабных ситуаций. Тем более, что Меркурий входит в зодиакальный знак Водолея, подчеркнул он, прям 15 февраля и разгоняется. Лучшее время после 15 февраля, сообщил он, начинать изучение иностранных языков, куда-то ездить и открывать социальные группы.

«Самая лучшая дата под королевским градусом 18 февраля – это божественный день для открытия больших фирм. Очень хороший аспект будет между Юпитером и Ураном именно 18 февраля, и в это время можно даже прогнозировать свое будущее. Середина февраля просто замечательное время для бракосочетаний. Потому что только в феврале раз в году бывает соединение Марса и Венеры. Шестнадцатое полнолуние – самая идеальная дата для бракосочетания и это 17 либо 18 февраля», - резюмировал Влад Росс.

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