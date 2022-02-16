Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин дал совет представителям украинского малого бизнеса, как им отстоять свои интересы в нынешней ситуации.
Своё суждение эксперт высказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.
«ФОПам перед новыми протестами стоит ещё раз обратиться к руководству парламента. Да, они так уже делали, но следует обратиться ещё раз, с конструктивными предложениями. Нужно сформировать переговорную группу. Малому бизнесу следует показать власти готовность обсуждать условия фискализации. А эти условия могут быть такими, которые соответствуют нынешним европейским стандартам. Украина ведь идёт в Европу, разве нет? А во многих странах Евросоюза сегодня действуют нормы, достаточно мягкие для малого бизнеса. Украина вполне может взять пример с этих стран», - считает Олег Пендзин.
Но на такие переговоры, считает он, нужно идти с чёткими предложениями.
«ФОПам нужно чётко сформулировать, на какие компромиссы они готовы идти, а на какие нет. Я думаю, в нынешней ситуации власть обязательно пойдёт на переговоры. Я не защищаю позицию власти, но думаю, что ей придётся это сделать, потому что ей сейчас необходима консолидация общества», - резюмирует Олег Пендзин.
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Как сообщает Politeka, ранее лидер движения SaveФОП Сергей Доротич назвал главную цель этой организации.
Также Politeka сообщала, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подверг критике давление власти на бизнес.