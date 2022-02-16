Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин дал совет представителям украинского малого бизнеса, как им отстоять свои интересы в нынешней ситуации.

Своё суждение эксперт высказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

«ФОПам перед новыми протестами стоит ещё раз обратиться к руководству парламента. Да, они так уже делали, но следует обратиться ещё раз, с конструктивными предложениями. Нужно сформировать переговорную группу. Малому бизнесу следует показать власти готовность обсуждать условия фискализации. А эти условия могут быть такими, которые соответствуют нынешним европейским стандартам. Украина ведь идёт в Европу, разве нет? А во многих странах Евросоюза сегодня действуют нормы, достаточно мягкие для малого бизнеса. Украина вполне может взять пример с этих стран», - считает Олег Пендзин.

Но на такие переговоры, считает он, нужно идти с чёткими предложениями.

«ФОПам нужно чётко сформулировать, на какие компромиссы они готовы идти, а на какие нет. Я думаю, в нынешней ситуации власть обязательно пойдёт на переговоры. Я не защищаю позицию власти, но думаю, что ей придётся это сделать, потому что ей сейчас необходима консолидация общества», - резюмирует Олег Пендзин.

Как сообщает Politeka, ранее лидер движения SaveФОП Сергей Доротич назвал главную цель этой организации.

Также Politeka сообщала, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подверг критике давление власти на бизнес.