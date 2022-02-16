Журналист Дмитрий Будкевич поделился своими соображениями по поводу широкомасштабного наступления российских войск и сообщений об этом, которые Украина получает постоянно.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

Прежде журналист отмечает, что украинское войско насчитывает более 200 тысяч человек, а также государство имеет территориальную оборону, Нацгвардию и более миллиона военных запасов. «Даже если у российских войск оснащение и подготовка лучше, глупо наступать на превосходящие силы противника. Жизнь – это не фильм «Чапаев», где белые офицеры в полный рост идут строем на пулеметы», - объясняет он.

Кроме того, Дмитрий Будкевич рассуждает о том, как вообще может произойти это наступление. Он подчеркивает, что 100-150 тысяч военных РФ в последние месяцы стоят на украинской границе и их количество никак не увеличивается. «Очевидно, это и есть все российские силы, которые должны дойти то ли до Умани, то ли до Львова, то ли до Ла-Манша», - добавляет он.

Кроме того, отмечает журналист, дата вторжения российских войск на территорию Украины все время переносится. «Казалось бы, атака может начаться в любой день. Но вот уже который раз этого не происходит, и каждый раз находят разные объяснения», - отмечает Дмитрий Будкевич. В частности, рассказывает он, в последний раз это объясняли тем, что Путин послушал китайского лидера Си Цзиньпина, который попросил его подождать. Потому, считает журналист, никакого вторжения на украинскую территорию может и не быть.

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