Украинский экстрасенс, медиум Максим Гордеев объяснил, как тяжело действительно людям принять безусловную любовь.

Об этом он рассказал в программе «Неоинтервью» с ведущей Нонной Мусалян.

Как отмечает гость программы, принимать людей из-за любви прекрасно, но довольно тяжело. Он подчеркивает, что особенно тяжело это происходит, если речь идет о корыстных людях или предателях.

В общем-то эта ситуация, констатирует Максим Гордеев, становится в жизни препятствием, поскольку мы ожидаем один результат, а получаем – что-то другое. По его словам, все это каждый раз накапливается в негативном плане и дальше человеку все труднее и труднее доверять другим. «Доверять им свои проблемы, рассказывать о чем-то, потому что по факту никому это не интересно. Все говорят о себе, особенно когда слышат, что ты экстрасенс», - говорит медиум.

Далее Максим Гордеев рассказывает, что он помогает полиции раскрывать преступления, в частности он занимается исчезновением людей, ему задают определенные вопросы. Сейчас, утверждает экстрасенс, он уже раскрыл более 200 уголовных дел.

Как он объясняет, в общем есть 5 духовных чувств, среди которых - ясновидение, яснослышание, яснознание, яснообоняние и ясновкусие. «И когда у тебя есть яснослышание, ты можешь слышать духов, при ясновидении ты видишь духов, при яснообонянии ты можешь почувствовать запах ясновкусия и вкус», - рассказывает медиум.

В то же время Максим Гордеев отмечает, что преимущественно люди не слишком понимают яснознание. По словам экстрасенса, речь идет о тактильном ощущении и понимании того, что следует сказать человеку. «Если ты, например, дотрагиваешься к стулу, ты знаешь, что это стул, но не можешь объяснить, почему ты это чувствуешь», - объясняет гость программы.

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https://youtu.be/1KICCTmI2Jo