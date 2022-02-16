Политтехнолог Александр Кочетков поделился своими размышлениями о факторе удачи в судьбе украинских политиков, в частности, в политической судьбе президента Владимира Зеленского.

Слова эксперта прозвучали в его видеоблоге на сервисе YouTube.

«Удача для политика очень важна. Удача – это когда события могли сложиться как угодно, но они сложились именно так, как нужно этому политику. Например, Ющенко вовремя уволили из Кабмина, создав легенду об эффективном и патриотичном премьере – пока он не успел наломать дров. А после отравления он и вовсе стал восприниматься как герой. А вот Виктор Янукович как политик был катастрофически невезучим. Он всю сознательную жизнь карабкался наверх, обдирая колени – в основном свои, и набивая шишки – в основном чужие. Наконец, он взобрался на трон, почувствовал себя паханом всея Украины. Боялся он только Майдана, и всё делал, чтобы избежать его. Но именно его действия и привели к Майдану», - рассказывает Александр Кочетков.

Вдобавок, замечает он, в России из Януковича вытрясли почти всё, что он наворовал в Украине.

«Сериал «Слуга народа» был большой удачей Зеленского и как актёра, и как продюсера. Я точно знаю, что он задумывался только как коммерческий продукт. Однако сериал стал и его политической удачей. Следующая удача Зеленского состояла в том, что Вакарчук снялся с выборов, а другая – в том, что его соперником стал именно Порошенко. Теперь украинцы были готовы голосовать за актёра или за кого угодно», - говорит Александр Кочетков.

Как сообщает Politeka, ранее он пояснил, почему считает российское вторжение в Украину маловероятным.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Кочеткова, Украина даже не пытается участвовать в информационной войне с Россией.

https://youtu.be/Ib6o3sQ6z1Y