Эксперт по фейсбилдингу рассказала, как можно безопасно увеличить губы и бороться с возрастными изменениями лица, не прибегая к уколам.

Основательница школы фейсбилдинга jbfaceschool и бьюти-пространства faceboutique Евгения Баглык поделилась своими знаниями и полезными советами в материале Сlutch.

В частности, она рассказала, как избавиться от брылей.

"Брыли образовываются тогда, когда щечные мышцы, находящиеся параллельно нижней челюсти, теряют тонус. Именно поэтому, а ещё за счет жировой прослойки нижняя лицевая зона сразу становится дряблой и опущенной. То есть главная проблема в том, что щечные мышцы теряют тонус.

Причина в том, что в обычной повседневной жизни мы ими мало пользуемся. Если, допустим, лбом за счет бровей мы работаем часто, то щеками мы практически ничего не делаем. Щеки отвечают за втягивание воздуха и надувание щечных мышц, а такие движения мы выполняем достаточно редко, вот поэтому они у нас быстро и атрофируются.

Вот, допустим, у людей, которые играют на духовых инструментах — щеки очень упругие, потому что люди постоянно дуют, борются с сопротивлением воздуха, напрягая мышцы. Что же делать в нашем случае? Нужно укреплять щеки. Когда щеки будут упругие — будет держаться нижняя треть лица, брыль не будет опускаться или же она подтянется, если уже успела образоваться.

Самое элементарное упражнение, которое можно сделать — это пробовать надувать по очереди правую и левую щеки. Затем прикладывать ладони к лицу и оказывать ими сопротивление, после чего надувать щеки должно быть сложнее. Если при выполнении сильно морщится подбородок, то можно сложить ребра ладоней вместе, как бы разглаживая его руками.

Необходимо сделать 10 повторений, но не больше, потому что здесь еще и попутно сильно напрягаются губы, перенапрягать которые не стоит. Поэтому по окончанию десяти повторений, обязательно несколько раз шумно выдохните воздух через губы, да так, чтобы почувствовать вибрацию выходящего воздуха по всей окружности рта.

Тогда у вас будут хорошо расслабляться губы, не будут формироваться заломы, а щеки будут укрепляться. Если после десятого раза, оказывая сопротивление, вы почувствуете, что щеки устали — это подтверждение тому, что мышцы хорошо поработали", - сообщила эксперт.

Кроме того, Баглык поделилась упражнениями, которые помогут улучшить контур губ.

"Во-первых, чтобы губы не уменьшались, нужно стараться как можно меньше их зажимать. Если мы возьмем какого-то человека и проследим его отрезок жизни, то можем заметить, что с возрастом губы становятся тоньше. Это происходит из-за того, что у нас есть привычка сжимать губы и круговая мышца рта, называемая сфинктером, привыкает быть в таком сжатом состоянии.

Мышца, находясь в постоянном спазме, запоминает это положение, нарушая кровообращение и в итоге губы становятся всё тоньше. Поэтому первое, что нам нужно сделать — это отучиться от этой привычки и стараться держать губы максимально расслабленными. К слову, если обратить внимание на актрис или моделей во время фотосьемок, то можно заметить, что они очень часто фотографируются с приоткрытым ртом и это выглядит не только располагающе и привлекательно, но и создает эффект увеличенных губ.

Не то, что вам нужно всё время быть с открытым ртом, но со слегка приоткрытым, разомкнутым — это да. Второе упражнение, которое очень хорошо поможет и увеличить объем, и его сохранить — это то движение губами, будто вы собираетесь послать кому-то воздушный поцелуй. Здесь важно толкать губы наружу, а не в центр, сужая их.

После этого расслабте губы, наложите ладони на лицо, хорошо их прижмите, чтобы открытой осталась только серединка губ. Для этого все пальцы должны быть сомкнуты, не расставлены врозь, а мизинцы находиться под ноздрями, тогда вы не ошибетесь. Теперь оказывая ладонями сопротивление, повторяем тот же воздушный поцелуй. Главное — не ёрзать руками по лицу, плотно их прижать и оказывать давление.

Вы сделаете 20 раз и как только уберете ладони — сразу же увидите, что губы потемнели, налились кровью, что значит — улучшилось кровообращение. Это очень действенное упражнение, которое будет вырисовывать красивый контур губ, немножко добавлять объема и удерживать губы от их постепенного уменьшения", - сообщила Евгения.