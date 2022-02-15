Журналистка Катерина Котенкова назвала причины, по которым власть постоянно повышает требования к трудовому стажу для украинских пенсионеров.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«В этом году пенсионеры, которые могли выйти на пенсию, но не выйдут, задают себе вопрос: почему такая несправедливость и когда это закончится? Но, как видим, с годами все будет только усугубляться. Теперь требования по стажу будут повышаться каждый год до 2028, пока не достигнут отметки 35 лет. Власть делает все, чтобы отстрочить выход на пенсию», - заявила Катерина Котенкова.

Она отметила, что, грубо говоря, людям придется работать до 65 лет. Журналистка объясняет такие действия власти тем, что в бюджете денег нет. По ее мнению, людям скоро нечем будет платить пенсии. Катерина Котенкова добавила, что власти открыто не говорят о том, что нет денег, не считая представителей Пенсионного Фонда.

«Большинство людей зарабатывают не так уж и много и сколотить состояние на достойную жизнь после выхода на пенсию возможности нет. Люди надеются на государство. Делают отчисления в солидарную пенсионную систему, а теперь правительство говорит, что эта система на грани коллапса. И в итоге оказываются в ситуации, где будущее грозит не только старостью, но и нищетой. Денег нет, вот и придумывают что бы такого сделать», - объяснила Катерина Котенкова.

Она добавила, что население в нашей стране сокращается, и хотя отчисления ЕСВ идут, этих денег не хватает – получателей пенсий у нас слишком много. Поэтому, говорит журналистка, власти сделают все, чтобы и дальше уменьшать этот список или хотя бы сокращать сумму выплат.

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