Астролог Влад Росс объяснил, что под королевским градусом рождаться лучше всего, а также рассказал о будущем известных людей и в частности политиков.

Об этом он рассказал в своей программе «Осенний прогноз».

Как отмечает астролог, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили то завершает свою политическую деятельность, то возвращается к ней, но он обращает внимание на его дату рождения. По словам Влада Росса, Иванишвили родился под королевским тридцатым градусом Водолея 18 февраля 1956 года. «Поэтому очень важно родиться именно в королевский градус. У Иванишвили королевский градус пожизненно, но у него будет очень сложная и напряженная политическая ситуация весной 2023 года. Потому что Сатурн раз в тридцать лет соединяется с Солнцем, а Солнце – это планета королей», - объясняет он.

По мнению Влада Росса, именно весной 2023 г. в Грузии может победить революция. А это со своей стороны, предполагает он, может привести к определенным спонтанным событиям, например, к отставке Саакашвили.

Попутно астролог отмечает, что знак зодиака Токаева – Телец, в общем-то он ничего не решает, вместо него это делает Си Цзиньпин. Также он называет Токаева марионеткой двух спецслужб и добавляет, что это удовлетворяет, по сути, всех. К тому же, говорит эксперт, жители Казахстана никогда не простят массовые убийства такому человеку, его скорее уберут с его же позиции.

Также Влад Росс утверждает, что об отношениях Мурата Насырова и Алины Кабаевой все и так знали, но у нее появился более богатый любовник – президент РФ, а он убирает своих соперников известным способом. Поэтому, констатирует астролог, сотрудники спецслужб ФСБ выбросили Насырова с балкона. «Потому что в его гороскопе самоубийства не было и это человек, который никогда бы не покончил жизнь самоубийством. Мурата Насырова ликвидировали агенты спецслужб ФСБ, которые подчиняются лично Путину, и это был его приказ», - утверждает астролог.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал о будущем Борисе Джонсоне.

Также Politeka писала о том, что Росс посоветовал, когда вкладывать деньги в недвижимость на украинском рынке.