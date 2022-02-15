Политолог Александра Решмедилова рассмотрела вероятность массовых протестов в Украине в ближайшее время, а также обстоятельства, которые могут спровоцировать их.
Своё суждение она высказала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».
«Нужно ещё пройти отопительный сезон, ведь зима не кончилась и возможны похолодания. Сохраняется и опасность веерных отключений электроэнергии. Уже говорят, что в следующий раз электричество станут отключать не под видом ремонтных работ, а честно признают, что мощности не справляются. Да и холодная батарея – это аргумент, который заставляет иначе посмотреть на ситуацию. Телевизор вряд ли сможет перевесить этот аргумент. Власть старается не сеять панику и заявляет, что система со всем справляется. Но ведь мегаполисы не автономны, они во многом зависят от поставок извне», - напоминает Александра Решмедилова.
По её мнению, сейчас власть должна не замалчивать проблему, а честно обсуждать её с общественностью.
«Когда избиратель слышит, что власть говорит с ним честно – это подкупает. Здесь можно просчитать все риски и заранее подготовиться к ним. Но сейчас, напротив, идёт нагнетание ситуации: всё плохо, всё пропало», - говорит Александра Решмедилова.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
Звезда "1+1" Маричка Падалко встревожила снимком с мужем: «У Егора...»
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала уход Верховной Рады на карантин.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Решмедиловой, Майдан не сможет стать средством решения нынешних украинских проблем.