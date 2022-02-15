Политолог Александра Решмедилова рассмотрела вероятность массовых протестов в Украине в ближайшее время, а также обстоятельства, которые могут спровоцировать их.

Своё суждение она высказала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Нужно ещё пройти отопительный сезон, ведь зима не кончилась и возможны похолодания. Сохраняется и опасность веерных отключений электроэнергии. Уже говорят, что в следующий раз электричество станут отключать не под видом ремонтных работ, а честно признают, что мощности не справляются. Да и холодная батарея – это аргумент, который заставляет иначе посмотреть на ситуацию. Телевизор вряд ли сможет перевесить этот аргумент. Власть старается не сеять панику и заявляет, что система со всем справляется. Но ведь мегаполисы не автономны, они во многом зависят от поставок извне», - напоминает Александра Решмедилова.

По её мнению, сейчас власть должна не замалчивать проблему, а честно обсуждать её с общественностью.

«Когда избиратель слышит, что власть говорит с ним честно – это подкупает. Здесь можно просчитать все риски и заранее подготовиться к ним. Но сейчас, напротив, идёт нагнетание ситуации: всё плохо, всё пропало», - говорит Александра Решмедилова.

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Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала уход Верховной Рады на карантин.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Решмедиловой, Майдан не сможет стать средством решения нынешних украинских проблем.