Нацкомиссия по регулированию в сфере транспорта должна быть независимым органом, а не подчиняться президенту и обслуживать интересы власти. Об этом, как передает Главком, заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Логика этой комиссии, о которой давно говорили и бизнес, и Министерство инфраструктуры, и власть в целом, заключается в том, что это независимый орган, который принимает во внимание все факторы по формированию тарифов на перевозки. Это и возможности бизнеса, и состояние экономики, и потребности Укрзализныци, и ее социальная функция», - пояснил Омелян.

По его словам, власть предложила такой формат создания и деятельности транспортной комиссии, по которой она не может быть независимой, она будет подчиняться президенту и соответственно принимать нужные ему решения.

"Если это будет так, состав участников единолично будет определяться президентом. Я бы не хотел, чтобы представители «Квартала 95» у нас еще занимались формированием тарифов, потому что они уже натарифовались в энергетике, и во многих других сферах. К чему это привело, мы сегодня видим», - отметил Омелян.

Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, которым предусматривается создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона «О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), который предусматривает создание Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.