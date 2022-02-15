В 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана воины помолились за своих погибших товарищей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, традиционно к Афганскому храму и памятнику погибшим воинам-афганцам пришли родные и боевые товарищи погибших.

В храме также молились представители украинского Союза ветеранов Афганистана, родные и близкие почивших.

По окончании Божественной литургии духовенство и верующие вышли к памятнику воинам-афганцам, где состоялась заупокойная лития и возложение цветов.

Память погибших воинов-афганцев сегодня чествуют по всей Украине, а во всех храмах Украинской Православной Церкви молятся за души воинов, которые не вернулись из Афганистана и умерли от ранений после войны.