Ветеран войны, военный разведчик с позывным «Пилигрим» поразмышлял над тем, насколько возможно окружение украинских городов или оккупация, а также объяснил, как в таком случае действовать населению.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Пилигрим» объясняет, что российские войска могут захватывать города или просто окружать их. «Если город будет захвачен, оккупанты постараются поддерживать в нем порядок. Иное дело – если город окружён, и в нём каждый сам за себя», - рассказывает он.

Тем не менее, убежден «Пилигрим», вероятнее всего, что Кремль выберет вариант с окружением, поскольку в процессе захвата можно потерять целую армию. К тому же, отмечает он, даже на Востоке Украины население настроено достаточно патриотично и не пойдет на сотрудничество с оккупантами, а потому руководству РФ нет смысла захватывать города.

В то же время украинская власть, предупреждает ветеран, все равно будет успокаивать общественность, заявлять, что все под контролем и все хорошо. «Потому понятно, что из больших городов успеют эвакуироваться не все. К нападению каждому следует подготовиться заранее, а если эти хлопоты окажутся напрасными – так и замечательно», - подчеркивает «Пилигрим».

Он предупреждает, что эвакуировать больных и пожилых людей в случае наступления не удастся, им придется остаться в оккупированных городах. По словам разведчика, это решение непопулярное, но обязательное, поэтому каждый должен быть готов сделать свой выбор – оставить этих людей в городе или же остаться вместе с ними, забрать к себе или же переехать к ним. «Если рядом с вашим домом есть какой-то важный объект инфраструктуры, оттуда лучше всего уйти. Лучше всего перебраться в какой-нибудь спальный район», - добавляет «Пилигрим».

Как сообщала Politeka, военный разведчик «Пилигрим» рассказал, что делать в случае начала наступления России на Киев.

Также Politeka писала о том, что Кухарчук объяснил, как следует действовать, если РФ начнет полномасштабное наступление.