Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий оценил готовность Украины к вероятному наступлению российских войск и поразмыслил над тем, на какую подготовку хватит 2 дня.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Как отмечает Андрей Билецкий, сейчас внезапно поднялась такая паника в обществе и на финансовых рынках, что элита массово вылетает из страны. «За последние два дня страна «неожиданно» узнала о возможности широкомасштабной войны», - подчеркивает он. Тем не менее, отмечает лидер Нацкорпуса, эта новость не такая уж неожиданная, поскольку все мировые разведки еще два с половиной месяца назад предупреждали государство о нападении.

Следовательно, констатирует он, украинская власть имела достаточно времени на подготовку, но она не занялась обороноспособностью государства на должном уровне. Следовательно, говорит Андрей Билецкий, теперь есть буквально несколько дней на подготовку. «Можно ли было что-то сделать за два, чтобы укрепить обороноспособность страны? Многое можно было сделать…», - отмечает он.

В частности, лидер Нацкорпуса утверждает, что этого времени было достаточно для заполнения кадрами танковых и механизированных бригад оперативным резервом. Кроме этого, добавляет он, ничто не мешало призвать 6-8 тысяч военных для сбора нескольких бригад.

Как сообщала Politeka, 13 февраля по инициативе Нацкорпуса в разных городах Украины прошли военные подготовки.

Также Politeka писала о том, что Жорин назвал цель военной подготовки для гражданского населения.