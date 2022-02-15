Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Как отмечает гость программы, сегодня отовсюду раздаются жалобы на депутатов «Слуги народа». «Они думают только о своих предприятиях и о том, чтобы влезть ещё в чей-нибудь бизнес, войти в долю», - подчеркивает он.

К тому же, отмечает Геннадий Москаль, сегодня их деятельность стала более активной, поскольку приближаются выборы, партия рискует остаться без большинства. «И нужно успеть запастись «кормом» как следует», - добавляет он.

Попутно эксперт рассказывает о последних событиях по делу о ДТП с нардепом Александром Трухиным. По его мнению, президент Зеленский видел пленки по делу Трухина. «Но как раз те записи, которые были сделаны в установленном законом порядке, уже стёрты, а доказательствами могли служить только они, - объясняет Геннадий Москаль. В то же время материалы, опубликованные «Украинской правдой», отмечает он, также можно было использовать как доказательства, но необходимо подтверждение авторства записи.

В общем же, констатирует гость программы, о политическом преследовании здесь речь не идет. «Слуги» делают то же, что и раньше, просто сейчас это всплыло на поверхность, потому что таких проделок накопилось уже слишком много», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Москаль заявил, что никакой травли «слуг» нет, просто раньше они знали, что их никто не будет трогать.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, каков главный вопрос для следователей ДБР в ситуации с ДТП с депутатом Трухиным.