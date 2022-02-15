Эти советы прозвучали в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».
«Запастись в своей квартире лучше всего оружием и боеприпасами. Защищать свою семью необходимо, причём исходить следует из того, что всё будет плохо – всё хорошее пусть станет приятной неожиданностью. А оружие поможет вам добыть или сохранить и всё остальное – например, патроны можно будет сменять на что угодно. К тому же не стоит забывать, как грабили квартиры в Донецке и Луганске. В окружённом городе активизируются бандиты, авантюристы и просто наглецы, но к вооружённым людям они не суются. Помимо оружия, нужно запастись медикаментами, в первую очередь антибиотиками. Лучше всего запасти тетрациклин и другие антибиотики широкого спектра действия», - говорит Пилигрим.
Также, по его словам, нужны средства для оказания первой помощи.
«Нужно подготовиться к тому, что у вас начнётся расстройство желудка – продукты будут не очень хорошие. Подготовиться следует к тому, что у вас будут головные боли, мигрени. Словом, запасите как можно больше медикаментов – потом вы не сможете их достать», - рекомендует Пилигрим.
Как сообщает Politeka, ранее министр обороны Алексей Резников назвал условие для введения в Украине военного положения.
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Также Politeka сообщила, что из-за угрозы российской интервенции Национальную полицию перевели на усиленный режим службы.