Украина обеспечивает питание 400 млн человек в мире, но для своих граждан, отечественные продукты все больше становятся не по карману.

Как передает Obozrevatel, об этом заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов.

"Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко с гордостью заявил, что Украина обеспечивает питание 400 млн человек в мире, не считая собственных граждан. Но чиновник забыл добавить, что, по данным UNICEF, еще относительно благополучного 2019 года в Украине недоедают 9,8 млн человек. Это самый плохой абсолютный показатель среди всех стран Европы и позор для "страны-житницы", которая ставит своей целью в будущем кормить миллиард людей", — подчеркнул Сергей Шахов.

Он добавил, что на фоне стремительного роста цен государство не может обеспечить доступные продукты собственных граждан. "В 2020–2021 годах цены на продукты питания в Украине выросли на 18,2%, а на жилищно-коммунальные услуги – на 24,7%. В текущем году эта негативная тенденция продолжается: в январе 2022 года по январь 2021 года цены выросли на 10%, в том числе на продукты питания на 14,5%", — подчеркнул сопредседатель партии.

По его словам, в условиях роста цен и падения реальных доходов растет и задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. "С начала отопительного сезона этот показатель увеличился на 19,9 млрд и достиг 81,4 млрд грн на 1 января 2022 года. Задолженность за газ выросла на 10,7 млрд грн до 33,8 млрд грн, за горячую воду и тепло – на 7,8 млрд грн до 26,6 млрд грн, а за электроэнергию – на 1,2 млрд до 7,7 млрд грн ", – рассказал Сергей Шахов.

"Наш край" выступает за то, чтобы Украина прежде всего кормила собственных граждан и заботилась о продуктовой безопасности внутри страны. По мнению экспертов партии, для обеспечения украинцев доступными продуктами у правительства:

— сформировать продовольственный резерв и использовать механизм товарных интервенций через Государственный резерв;

— усилить государственное регулирование цен на товары первой необходимости и возобновить деятельность государственной инспекции контроля за ценами, которая была ликвидирована в 2016 году;

— ввести государственное регулирование вывоза продовольственного зерна, например через экспортную пошлину, что позволит пополнить госбюджет и стимулировать внутреннюю переработку;

— ввести регулярные денежные доплаты пенсионерам (раз в 2-3 месяца), получающие пенсию ниже фактического прожиточного минимума (4419 грн/мес. в ноябре 2021 года), а таковых в Украине около 9 млн пенсионеров;

— увеличить прожиточный минимум в госбюджете, к которому привязан размер минимальной пенсии, к фактическому размеру – с 2393 грн. до 4419 грн.