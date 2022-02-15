Вся доказательная база обвинения в деле, фигурантом которого является депутат Киевсовета Владислав Трубицын, выстроена на показаниях только одного свидетеля, который находится "на крючке" у НАБУ.

Как сообщает Апостроф об этом идет речь в статье "Кто дает взятки в Киевсовете? В деле депутата Трубицына новые детали", опубликованной на сайте "Главком".

По информации журналистов, уже на первом заседании суда выяснилось, что "доказательная база обвинения выстроена на показаниях всего одного свидетеля – предпринимателя Андрея Максименко. Если покопаться в открытых источниках, бросается в глаза то, что главный свидетель обвинения сам находится под следствием по обвинению в коррупции. А это значит, что из-за этого он прямо зависим от НАБУ. Даже во время суда прокурор не решился отрицать это".

Еще в сентябре 2019 года, когда Максименко был главой Службы автомобильных дорог Николаевской области, НАБУ задержало его на взятке в 90 тыс. долларов. Полученные им деньги, по информации следствия, были вторым траншем от общей суммы в 2,5 млн грн, которые дорожная фирма "Полтавабудцентр" заплатила "за содействие в оплате за фактически выполненный ремонт дорог. Процесс получения Максименко денег был снят на оперативное видео и обнародован. Суд по Максименко до сих пор не закончился, а ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В статье также подчеркнуто, что в деле о киевских МАФах Максименко не является ни подозреваемым, ни заявителем о преступлении. А это может значить, что Максименко – это агент НАБУ, который по заданию детективов провоцировал фигурантов дела на получение взятки. "Причем делал он это целенаправленно и в течение практически года, ведь уголовное производство по делу было открыто еще в марте 2021 года. То есть перед Максименко стояла четкая задача – спровоцировать на взятку, или на какие-то действия или слова, которые можно интерпретировать как коррупционные деяния конкретных должностных лиц", - говорится в статье.

Сам Трубицын, выступая в суде несколько раз заявил, что Максименко появился в его жизни "ниоткуда", и постоянно в течение года провоцировал его на какие-то неосторожные высказывания.

"Этот Максименко был очень навязчив, он буквально преследовал меня. Он говорил: я хочу какой-то бизнес, где-то работать, что ты можешь мне предложить, чтобы я мог заработать какие-то деньги. Я говорю: вот есть "купавы", приходи, выигрывай тендер и работай себе честно. Но он тянул и тянул информацию: а сколько, а что… Чтобы я ему какую-то цифру наверняка назвал... И каждый день звонит по телефону, приходит, навязывается, навязывается… Я говорю: я не понимаю, о чем ты!... Я Максименко неоднократно говорил: ничего незаконного, а он: да ведь надо незаконно. Они меня провоцировали, надеясь, что я где-то дам маху, где-то не пойму и скажу то, что им нужно, – цитирует издание выступление Трубицына в суде.Само же обвинение в коррупции Трубицын не признает и считает дело политическим.

Напомним, 9 февраля в Киеве детективами НАБУ был задержан депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Также в тот день были задержаны помощник депутата и три чиновника из руководства двух КП Киева, и киевский предприниматель.

По официальной версии НАБУ, за свои услуги подозреваемые вымогали и получили 1,26 млн грн неправомерной выгоды. В то же время всем фигурантам дела Высший антикоррупционный суд, 11 февраля, назначил меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога.