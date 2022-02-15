На патриотических плакатах рядом с Гогилашвили стоят несколько мужчин в военной экипировке и с оружием, но их лица заретушированы. Надпись на борде: "Мы готовы. А ты?».

Напомним, Александр Гогилашвили после инцидента с полицейскими на блокпосту в Донецкой области, написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию. В интервью изданию “Бабель” Гогилашвили заявил, что скандал на блокпосту возник из - за провокации полицейских, общественности показали вырезанные фрагменты спора и что настоящая причина “основания” - это несколько успешных спецопераций по борьбе с производством и распространением наркотиков в Украине.


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